Agguato mortale in strada: vittima un giovane di 19 anni

Agguato con morto, ieri sera, nel rione Perrino di Brindisi. La vittima è il 19 enne Giampiero Carvone, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

L’episodio è accaduto in via Tevere, davanti all’abitazione della famiglia Carvone. I testimoni parlano di alcuni colpi di pistola sparati contro il 19 giovane, che ha riportato ferite alla testa. Immediato l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale.

Il padre di Carvone ha lanciato su facebook un appello alla donazione di sangue, nella disperata speranza di poter salvare la vita del figlio, ma le sue condizioni erano gia’ irreversibili. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della polizia.