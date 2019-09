Montesacro, testa di introdursi in un appartamento: ladro arrestato dai carabinieri

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno sorpreso un “topo d’appartamento” che stava per entrare in casa di una donna di 56 anni ubicata in via col di Lana.

L’uomo, un cittadino romeno di 51 anni, con precedenti, è stato sorpreso mentre, “armato” di un seghetto e un tondino in ferro, stava forzando la finestra dell’abitazione.

La sua “opera” è stata bruscamente interrotta dai Carabinieri che lo hanno arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato.

Gli arnesi in suo possesso sono stati sequestrati mentre l’operaio-ladro è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.