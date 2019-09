Roma, sei rapine a mano armata in mezz’ora: è caccia al ladro

Sei rapine in mezz’ora, con un bottino di oltre 2000 euro, ieri pomeriggio nel quadrante sud della Capitale. I colpi, messi a segno tra le 15 e 41 e le 16 e 06, sarebbero opera della stessa persona: un uomo armato di pistola.

Il rapinatore ha prima sottratto un motorino in via Cristoforo Colombo con cui si è spostato per compiere le altre rapine in zona San Giovanni. A finire nel mirino un alimentari via Siria, dove è scappato con l’incasso di circa 500 euro, poi ha tentato un colpo in farmacia a piazza Roselle e ne ha compiuto un altro in una farmacia di via Britannia, dove e’ scappato con un bottino di 900 euro circa.

Un minuto dopo è entrato in un forno a piazza Tuscolo, dove ha rubato circa 900 euro e infine ha rapinato un supermercato via Magna Grecia.

Sulla vicenda indaga la polizia di stato.