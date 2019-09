Roma, usava l’appartamento di un ente della formazione come base di spaccio

Un appartamento in uso a un noto ente per la formazione professionale veniva usato come base per lo spaccio: a scoprirlo la polizia, che ha arrestato un 64enne a Roma. A

condurre le indagini gli agenti del commissariato Esposizione, che hanno seguito i movimenti in uscita e in entrata dall’appartamento nei pressi di piazzale Clodio notando ieri un uomo prima dirigersi a piedi dallo stabile verso un ufficio postale per depositare del denaro contante, poi all’esterno di un bar dove ha ceduto un involucro di colore bianco a un’altra persona, ricevendo in cambio delle banconote. I poliziotti sono dunque intervenuti.

L’acquirente si e’ allontanato velocemente a piedi, il 64enne e’ stato invece bloccato e sottoposto a perquisizione: era in possesso di una dose di cocaina e di 60 euro. Quindi i poliziotti hanno perlustrato l’appartamento e verificato che l’uomo e’ il presidente dell’ente privato che li’ svolge le sue attivita’.