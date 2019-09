Ultrà ucciso, approfondimenti investigativi sulle dichiarazioni di Gaudenzi

Sono in corso approfondimenti investigativi sulle parole di Fabio Gaudenzi, ex estremista di destra, ascoltato ieri per cinque ore dai pm della Dda di Roma che indagano sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Gaudenzi – in un video che aveva postato su Youtube, prima di essere arrestato per possesso di armi – ha affermato di essere a conoscenza dei mandanti dell’agguato che ha portato alla morte dell’ex capo ultras della Lazio, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana. Un atto istruttorio svolto in un ufficio del carcere di Rebibbia, dove Gaudenzi e’ detenuto da alcuni giorni in regime di isolamento. “Ha ricostruito la sua vicenda, ha fatto nomi e cognomi e in alcuni casi anche gli indirizzi delle persone coinvolte in questa storia”, ha ribadito il suo legale, l’avvocato Marcello Petrelli.