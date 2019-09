L’ipotesi dell’incidente stradale ha retto solo qualche ora, il tempo necessario ai carabinieri di stabilire che la Opel Corsa finita contro un guard rail, non era lì per una manovra sbagliata o per l’effetto di un impatto con un altro veicolo.

È stata spinta dalla donna che la guidava, che poi è scesa e ha lanciato il figlio di appena 4 mesi in fondo alla scarpata vicina. Il piccolo è rotolato giù per sette metri e forse era ancora vivo, ma la madre si è calata in fondo al dirupo e ha colpito con un oggetto, forse un sasso o un pezzo di legno, il bimbo alla testa. Questa è la ricostruzione: emesso un fermo nei confronti della donna, una 34enne di Campolattaro.

La donna è piantonata all’ospedale dove si trova ricoverata dalla notte scorsa. I carabinieri sono ancora sul luogo del ritrovamento per cercare elementi utili alle indagini e stanno ascoltando parenti e conoscenti della donna. In caserma, anche il compagno della 34enne, per essere interrogato e per ricostruire le ultime ore di vita del piccolo. Resta da capire perchè la donna si sia allontanata da casa ieri sera sul tardi, portando con sè il bimbo che poi ha deciso di uccidere.