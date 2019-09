Roma, due giovani tentano suicidio nel Tevere: salvati dai carabinieri

Due tentativi di suicidio a ponte Milvio sventati nel giro di poche ore dai Carabinieri.

Nel primo pomeriggio di ieri, i militari sono intervenuti perche’ una studentessa romana di 21 anni, dopo essersi seduta sul parapetto del ponte, tenendo le gambe oltre la balaustra, minacciava di gettarsi nel Tevere. Sul posto, oltre al 118, i Carabinieri che l’hanno soccorsa e portata in salvo. La ragazza, in stato depressivo dovuto per una delusione negli studi ma in buone condizioni cliniche generali, e’ stata trasportata, per precauzione, all’ospedale “Santo Spirito”.

Piu’ difficile il secondo intervento dei militari che alle 21.30 sempre di ieri sono intervenuti in soccorso di un 26enne in procinto di buttarsi nelle acque del fiume. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile che, insieme a un ufficiale della Guardia di finanza, sono riusciti ad afferrare il giovane, con enorme difficolta’, essendo quest’ultimo molto robusto e in forte stato di agitazione. Il 26enne, messo in sicurezza, e’ stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto psichiatrico.