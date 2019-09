Roma: vandalizzata macchina mangia-plastica fiore all’occhiello di Raggi

Una delle tre macchinette mangia plastica installate a luglio in tre fermate della metropolitana di Roma, quella di Piramide sulla linea B, e’ stata vandalizzata da ignoti. Nel corso delle ultime settimane la sindaca Virginia Raggi aveva piu’ volte rivendicato l’iniziativa: una macchina che ingoia bottiglie di plastica usate erogando in cambio ticket Atac ogni 30 pezzo ricevuti.

Fino ad ora sono state smaltite in questo modo oltre 350 mila bottiglie di plastica. “Non ci sono parole di fronte a queste immagini: dei vandali hanno rotto la macchinetta mangiaplastica alla stazione metro di Piramide. Incivili. Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al piu’ presto”, commenta sui social la sindaca.