Metro Roma, una nuova gara per l’acquisto dei treni

“Stiamo predisponendo una gara per l’acquisto di nuovi treni per la metropolitana. La pubblicheremo entro il prossimo mese, anche se difficilmente vedra’ la luce entro il mandato”. Cosi’ la nuova direttrice del dipartimento capitolino Mobilita’, Carolina Cirillo, intervenendo alla sede di Ingegneria della facolta’ di Roma Tre alla giornata inaugurale della settimana Europea della Mobilita’.

All’incontro era presente anche l’assessore capitolino alla Mobilita’, Linda Meleo, che sull’argomento ha aggiunto: “Si tratta di una parte dei 425 milioni di finanziamento ottenuti dal ministero. Serviranno per acquistare 14 treni, 12 per la linea B

e 2 per la linea A. Poi stiamo lavorando anche per chiudere un altro pezzo di convenzione con il Mit per un altro finanziamento che servira’ per acquistare nuovi treni anche per la linea C”.