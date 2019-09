Ordigno bellico, Zagarolo e Palestrina si preparano alla grande evacuazione

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza di ieri della prefettura, arrivano dai Comuni interessati, Zagarolo e Palestrina, i primi dettaglio del piano operativo di evacuazione a seguito del ritrovamento dell’ordigno bellico in località Torresina.

Come disposto dalla prefettura i due Comuni hanno individuato due strutture di accoglienza dove saranno allestite strutture mediche e servizi di ristorazione per la distribuzione dei pasti. A Zagarolo il luogo dell’accoglienza sarà Palazzo Rospigliosi. A Palestrina la struttura indicata è invece il PalaIaia di via Pedemontana 223.

Comuni invitano la cittadinanza ad iscriversi al sistema telefonico comunale per informazioni di pubblica utilità per rimanere aggiornati in tempo reale alle operazioni previste del caso (link: https://registrazione.alertsystem.it/zagarolo).

ATTIVITÀ PREVENTIVE ANTISCIACALLAGGIO

La prefettura di Roma comunica che nel periodo di evacuazione sarà garantita la presenza della questura e delle forze dell’ordine in funzione anti sciacallaggio nelle aree della zona rossa.