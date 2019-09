Un pino marittimo e’ caduto questa

mattina, poco dopo le 5, in via Francesco Passino, nel quartiere

Garbatella a Roma. Non ci sono stati feriti, ma tre auto sono

rimaste danneggiate. La strada e’ stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco

del Comando di Roma per le operazioni di rimozione e di messa in

sicurezza della via e della zona circostante.