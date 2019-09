Zagarolo, ultimo saluto al ragazzo morto in un tragico incidente

Un lutto che ha scosso tutta la città di Zagarolo e l’intero comprensorio perché Christian era una persona solare e conosciuta da tutti, era davvero difficile non volergli bene. I social network sono inondati in questi giorni di messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la terribile scomparsa di questo giovane di 23 anni avvenuta in un incidente sul tra (LEGGI QUI).

I FUNERALI

Oggi alle ore 15 nella chiesa San Pietro di Zagarolo si svolgeranno i funerali di Christian Franciosi. “Il Sindaco, l’intero Consiglio comunale e la Comunità di Zagarolo si stringono intorno alla famiglia, ai parenti, agli amici e ai conoscenti della famiglia Franciosi in seguito alla tragica scomparsa del giovane Christian” – così si legge in una nota del Comune.