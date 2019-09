La presidenza della Pisana spende 20mila euro per tradurre in spagnolo una guida ai ristoranti della regione edita da Repubblica

L’editoria, si sa, versa in difficoltà comprese le molte testate elettroniche registrate e regolarmente monitorate da vari strumenti che ne determinano il numero di lettori, ma evidentemente ci sono delle eccezioni. Figli e figliastri dunque?

Veniamo ai fatti, ieri il portale on line affaritaliani.it riferiva che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio guidato da Mauro Buschini, Giuseppe Cangemi, Michela Di Biase e Daniele Quadrana «nella seduta del 29 luglio (a ridosso delle meritate ferie ndr), inseriva all’ordine del giorno l’approvazione di un progetto presentato il 15 luglio (14 giorni prima) dal direttore generale di Gedi Gruppo Editoriale (La Repubblica e l’Espresso) con il quale invita l’assemblea regionale a partecipare ad una serie di eventi di promozione del territorio che avranno inizio il 30 luglio e si concluderanno il 31 dicembre e che prevede due meeting: uno in Spagna e uno a Roma, oltre alla stampa di una Guida di Roma in lingua spagnola».

Invito di indiscutibile prestigio se non fosse che all’uopo occorre garantire la traduzione in spagnolo della “Guida ai sapori e ai piaceri del Lazio”, edita da La Repubblica per la quale la Giunta Regionale ha già speso circa 100mila euro, ai quali la Pisana ne aggiunge generosamente e a stretto giro altri 20.000 per un’iniziativa «meritevole e coerente a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio…».



Certamente Giunta e Consiglio sono liberi di attribuire 120.000 euro ad una iniziativa ritenuta pregevole e utile, ma dovrebbero essere anche altrettanto solleciti nel definire i contributi all’editoria soprattutto dopo le inutili audizioni del presidente della relativa commissione Davide Barillari (5stelle dissidente) da cui è emerso un bla bla indistinto e ripetitivo.

Qui la questione si complica perché l’assessore allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella (oggi sottosegretario del governo Conte) aveva chiarito che sulla scorta della precedente legge erano state presentate solo 45 domande, per ottenere 500mila euro di contributi, a fronte di 1,3 milioni di euro disponibili destinati alla stampa quotidiana e periodica e alla sua distribuzione, alle emittenti televisive e radiofoniche locali. Escluse ovviamente le testate elettroniche locali.

Cosa succede nel frattempo? Succede che dal seno procace della Pisana dovrebbe scaturire una nuova legge e quindi un nuovo bando, fra mille inutili chiacchiere sulla potenzialità della comunicazione on line, ma che ricalcherà semplicemente la legge precedente che la esclude.

Per cattiveria? No certo, ma per un gioco di lobby della Federazione della Stampa che esige l’assunzione di professionisti a pieno titolo, il che sarebbe buono e giusto se certe realtà on line, pur consolidate da anni, si potessero permettere retribuzioni che sfiorano gli oltre 4.000 euro mese al lordo di regolari contributi INPGI, ente pensionistico dei giornalisti.

Opzione che potrebbe essere adottata anche dalle testate on line proprio grazie a quei contributi della Regione negati.

Invece alla Cristoforo Colombo fanno finta di non accorgersi che l’informazione, anche locale, è radicalmente cambiata e oggi passa minuto per minuto sul web in tempo reale anche per le grandi testate.

Semmai il problema è la qualità, la tempestività e la professionalità con le quali numerosi portali di informazione si impegnano a contrastare la melma delle fake news che impregna la rete. Un problemino che deve essere sfuggito alle menti di coloro che hanno elaborato la legge regionale, e si apprestano a vararne la nuova, con relativo bando, di cui si sono perse le tracce.

Ovviamente spezziamo una lancia pro domo nostra (cinquequotidiano.it) ma ci sentiamo di rappresentare tutti quei portali on line di cronaca locale che nel Lazio vivono stentatamente per mancanza di risorse pubblicitarie.

Risorse di cui il gruppo Repubblica/Espresso gode abbondantemente e per il quale i 120.000 euro, generosamente elargiti, sono una inezia. Si dirà, ma questa della Guida gastronomica è un’altra cosa, sì è vero, ma sempre di editoria si tratta, che sia in Italiano o Spagnolo.

Giuliano Longo