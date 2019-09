Le violentava e le rapinava: orrore a Tivoli. Arrestato 42enne

Arrivava con la sua auto, pattuiva una prestazione sessuale e, dopo averle violentate, le rapina abbandonando nelle campagne di Tivoli. Per questo N.D.,

42enne gia’ coinvolto in passato per fatti analoghi, ma poi assolto – e’ stato arrestato con misura cautelare in carcere dai carabinieri di Campagnano. A lui i militari sono arrivati grazie alla testimonianza di due prostitute. La prima donna si e’ rivolta ai carabinieri nel 2019 e, dopo essere stata all’ospedale San Filippo Neri, ha raccontato di essere stata violentata poche ore prima. E’ stato immediatamente attivato il codice rosa. Pochi giorni dopo e’ arrivata la seconda denuncia:

un’altra prostituta, spinta dalla prima, ha deciso di raccontare ai carabinieri la violenza subita nel 2018. Ed e’ stata proprio quest’ultima a riconoscere l’uomo e a fotografarlo. Grazie a questa immagine si e’ arrivati all’arrestato a cui e’ contestato anche un episodio del 2016.

Le vittime sono tutte originarie della Romania. Al 42enne si e’ arrivato tramite il Dna. La procura, spiegano i magistrati, e’ pero’ al lavoro per accertare altri eventuali casi di violenza sessuale commessi dall’uomo.