Dove vedere Roma-Istanbul Basaksehir in tv e streaming. Ecco le formazioni

Dopo la bella prestazione contro il Sassuolo, l’Europa League della Roma inizia dall’Olimpico con un pizzico di speranza in più e comincia dalla sfida ai turchi dell’Istanbul Basaksehir, ex squadra di Cengiz Under che non sarà però della partita causa infortunio.

I giallorossi si sono qualificati direttamente alla fase a gironi di Europa League dopo la rinuncia del Milan, mentre l’Istanbul è stato retrocesso dopo la sconfitta nei preliminari di Champions contro l’Olympiakos.

Roma-Istanbul Basaksehir si disputerà giovedì 19 settembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. In contemporanea anche l’altra partita del girone tra Monchengladbach e Wolfsberger.

DOVE VEDERE ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR IN TV

L’Europa League è un esclusiva Sky, che trasmetterà Roma-Istanbul sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). La diretta tv della partita sarà inoltre disponibile anche in chiaro su TV8, visibile sia sul digitale (canale 8) che sul satellite (canale 121). Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita su Sky Go (scaricando l’app per pc, tablet o smartphone) ma sarà possibile seguirla in streaming gratuitamente sul sito di TV8.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Junior Caiçara, Behic, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan; Crivelli.