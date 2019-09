La mummia di Piramide, rinvenuto a Roma uno scheletro durante gli scavi

Gli abitanti della zona gia’ la chiamano ‘la mummia de Piramide’. I tecnici di Acea, azienda partecipata multiutility di Roma Capitale, durante uno scavo di sottoservizi nell’area di fronte l’ingresso della stazione Piramide della linea metro B, si sono imbattuti in un ritrovamento fuori dal comune: uno scheletro umano, all’apparenza ben conservato e probabilmente di eta’ antica.

Il ritrovamento e’ avvenuto negli scorsi giorni: l’area e’ stata immediatamente presa in consegna e transennata dagli addetti della Sovrintendenza capitolina, che ora sono al lavoro per cercare di risolvere il mistero della ‘mummia di Piramide’.