Controlli nel fine settimana, 6 fermi e sanzioni per circa 20mila. Oltre 3000 gli accertamenti

Nel corso delle verifiche serali effettuate dalla Polizia Locale della Capitale in questo fine settimana, particolari accertamenti hanno riguardato il quadrante nord della Capitale: in zona Flaminio e Corso Francia, a seguito di alcuni esposti da parte dei residenti, si è svolta un’operazione che ha portato al fermo di sei persone di nazionalità sudamericana dedite ad attività di meretricio. Sempre nel territorio del XV Municipio, gli agenti hanno eseguito controlli presso varie attività commerciali e pubblici esercizi rilevando illeciti per un totale di circa 20mila euro di sanzioni. In uno dei locali verificati sono stati posti sotto sequestro 80 chili di alimenti per mancata osservanza delle norme sull’etichettatura dei prodotti.

Presidiate anche le principali piazze e vie del centro storico con accertamenti presso vari esercizi dove sono state rilevate irregolarità amministrative per maggiori occupazioni di suolo pubblico, musica ad alto volume, buttafuori irregolari e violazioni del regolamento di polizia urbana riguardante gli orari e le modalità di somministrazione degli alcolici. Nell’area della stazione Termini, sono stati individuati due locali che somministravano alcolici dopo le 3 del mattino: emessa nei confronti dei responsabili una sanzione amministrativa di circa 7000 euro ciascuno, insieme ad una segnalazione all’autorità competente per i relativi provvedimenti di legge.

Più di 3.000 i controlli effettuati anche in altre zone della città, da Trastevere, Testaccio, San Lorenzo, Piazza Bologna fino al quartiere Ostiense: 150 gli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza, con due le persone denunciate perchè trovate con un valore oltre il limite consentito e due patenti ritirate . Oltre 140 i veicoli sorpresi a circolare ad una velocità superiore al limite consentito, 1300 le sanzioni per sosta irregolare e 100 le auto rimosse. Dodici le contestazioni per mancato rispetto dell’art 28 del regolamento di Polizia Urbana sulla somministrazione e vendita al dettaglio di alcolici.