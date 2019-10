Scoppia nuova protesta in centro migranti a Roma

In un prossimo futuro si potrebbe dire addio alle iniezioni: i farmaci potrebbero essere assorbiti attraverso vescicole che trasportano i principi attivi direttamente nell’organismo. A prometterlo sono i ricercatori dell’Universita’ nazionale argentina di Rio Cuarto, per il trattamento di malattie cronicizzate come il diabete o per alcune forme di tumore.

Per ora la tecnica e’ stata sperimentata con successo nei topi, con la somministrazione di insulina e di un antitumorale.

Nel dettaglio, si tratta di una molecola (chiamata Bdh-Aot) che, una volta disciolta nell’acqua, forma vescicole microscopiche con caratteristiche uniche, che consentirebbero di somministrare qualsiasi tipo di farmaco. La novita’ e’ che la sostanza e’ riuscita a superare con successo le molteplici barriere che il corpo umano pone alla somministrazione di farmaci per via orale.

Un farmaco come l’insulina, per esempio, e’ molto sensibile ai cambiamenti nell’ambiente in cui si trova. Se ingerito per via orale, infatti, gli acidi dello stomaco la distruggono. La membrana della vescicola arriva a essere a contatto con la membrana cellulare: la cellula stessa, cosi’, arriva a prendere l’insulina attraverso i suoi recettori.