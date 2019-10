Sui rifiuti Virginia Raggi alle strette fra ministro e Zingaretti

Il pretesto perfetto: la Sindaca tuona, “io lasciata sola a risolvere il problema dei rifiuti” immediatamente dopo parte la dichiarazione di guerra di Valeriani: “Roma spende 200 milioni di euro per portare rifiuti fuori regione, ci rivolgeremo alle autorità”. Poi doppio il ruolo del “mediatore” Sergio Costa per chiedere la proroga dell’ordinanza, ma anche lo stato di emergenza per Roma.

Insomma non erano trascorse nemmeno 24 ore dalle dichiarazioni della sindaca che già si moltiplicano le risposte in un momento quantomai rovente per il sistema rifiuti nella Capitale, e non solo.

“Se ci ricordiamo – diceva la Raggi – abbiamo avuto molti episodi di intimidazione (incendi di mezzi) e furti di materiale che paralizzano la burocrazia e ci impediscono di investire occupati come siamo a dover fare nuovi bandi per acquisto materiali. E poi, l’incendio al tmb Salario, un impianto che trattava un quarto dei rifiuti di Roma. E voglio dirlo anzi, voglio denunciarlo, che siamo stati lasciati soli da tutte le istituzioni e ci siamo dovuti arrangiare”.

Queste parole faranno deflagrare la tensione tra i tre attori principali, ovvero la Regione, il Ministero all’Ambiente e il Comune di Roma.

L’intervista di oggi dell’assessore Valeriani su “Il Corriere della Sera” contiene tutti gli elementi di una dichiarazione di guerra: “Il Comune di Roma spende ogni anno 200 milioni di euro per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in tutta Italia”. “Il servizio è pagato dalla Tari, la tassa sui rifiuti che è a carico della cittadinanza. La Regione farà una relazione alle autorità competenti di controllo”.

Insomma, l’assessorato ai rifiuti della Regione Lazio si è reso conto che forse il Comune manda troppi rifiuti fuori porta e vuole vederci chiaro.

Queste tensioni sembrano concentrarsi tutte intorno ad un unico punto, il Cda di Ama. Secondo il Messaggero, la sindaca avrebbe chiuso i contatti con il nuovo CDA (nominato da lei) da almeno un mese e questi nel frattempo si sono arrangiati come hanno potuto, vale a dire, non molto bene. Anche su Ama attacca Valeriani nella sua intervista, e non è più gentile di quanto non lo sia già stato in precedenza. “Non è la Regione – tuona Valeriani – che sceglie il management di Ama e se si dovesse arrivare ad un nuovo cambio di vertice questo sarebbe il settimo in tre anni. Così si crea il disastro gestionale”.

Un ruolo delicato, interpretato non benissimo per il momento, viene affidato al Ministro dell’ambiente, il 5Stelle Sergio Costa, che da una parte vorrebbe fare da mediatore con la Regione. Intanto convincendola sulla bontà di aumentare la proroga dell’ordinanza sui rifiuti datata 5 luglio, che imponeva l’aumento delle quote di ricezione degli impianti privati e pubblici, e che si è rivelata parzialmente inefficace. Inoltre secondo “Il Messaggero” Costa vorrebbe “convincere la Raggi a proclamare lo stato di emergenza e a dire sì ad un deposito-discarica nel territorio di Roma”.

La battaglia è aperta, in effetti il fortino della Raggi sembra quello messo peggio. Ma a rimetterci è la città bloccata nei rifiuti. Il tutto mentre in queste settimane si comincerà a parlare più seriamente del piano rifiuti e si decideranno le sorti della discarica di Colleferro di Lazio Ambiente che secondo Valeriani verrà irrevocabilmente chiusa entro l’anno.

La crisi del bilancio di AMA comunque potrebbe anche sfociare nel possibile intervento di un grande gestore privato/pubblico o addirittura nel commissariamento della società.

In questo pantano la Sindaca rischia di rimanere isolata anche nel suo stesso partito. Quella sarebbe la debacle finale, e se oggi la Raggi parla di solitudine è perché non sembra curarsi del fatto che lei e il suo mandato potrebbero essere sacrificati per non disturbare il dialogo tra Cinque Stelle e PD a livello nazionale.

Se la Raggi potrebbe diventare il capro espiatorio ci si domanda come faccia la Regione a pensare di potersi chiamare fuori dalle responsabilità di una mancata pianificazione che a livello regionale ha portato le tariffe delle discariche alle stelle.

Inoltre il ripristino del desueto sistema delle tritovagliature risulta inutile ai fini del trattamento dell’indifferenziato contenente organico che visto l’andamento della raccolta differenziata a Roma potrebbe essere davvero parecchio e comunque sempre esportato altrove per venir bruciato, con costi sempre accollati ai cittadini.

Balthazar