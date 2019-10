Arriva la II edizione del “Pet Carpet Film Festival”, unica rassegna di corti dedicata agli amici a quattro zampe (e non solo)

Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il patrocinio di Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, e in collaborazione con Daniele Diaco, presidente della IV Ccp Ambiente di Roma Capitale, una rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente al mondo animale che sottolinea il valore di quell’affinità antichissima che, nel bene e nel male, lo unisce a quello umano. Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che riveste anche il ruolo di Direttore Artistico, la kermesse è un trionfo di autentiche emozioni affidate alle immagini che raccontano momenti di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli animali volati sul ponte dell’arcobaleno, all’impegno dei volontari delle numerose associazioni. Partecipare con il proprio video è semplice: l’adesione è gratuita, non ci sono limiti di età e i corti possono essere girati anche con lo smartphone. Il bando di concorso (comparso sul sito wwwpetcarpetfestival.it) è scaduto il 26 settembre ed i corti arrivati in finale sono in totale 8, divisi in due categorie: mondo associazioni e testimonianze quotidiane, che possono concorrere per il premio della propria sezione e per il miglior corto in assoluto.

Al Pet Carpet Film Festival, condotto per questa edizione dalla giornalista Alda D’Eusanio e dal regista e attore Caudio Insegno con il suo inseparabile cagnolino Burt, per la regia di Geppi Di Stasio e Pietro Romano, partecipano numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del volontariato (tutti ovviamente appassionati di animali) pronti a condividerne gli ideali, ovvero quelli di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare una società più rispettosa dell’ambiente. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi. Tra le curiosità: un premio alla carriera “per una vita a 4 zampe” quest’anno assegnato all’attore Tullio Solenghi. Tra le mission del festival non poteva mancare la solidarietà: anche l’accesso al gala è gratuito a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano di cani e gatti (e non solo) meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.

Quest’anno è stato individuato il gattile del Cimitero Monumentale del Verano, che ha necessità di un grande aiuto per il futuro dei suoi piccoli ospiti con la coda. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande risorsa per chi, ogni giorno, stringe forte la sua mano nella zampa. Ingresso riservato solo su prenotazione. Infoline 3921672283