Roma, 13enne precipita dal balcone: procura indaga per istigazione al suicidio

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una ragazzina di 13 anni che domenica poco dopo 19 si e’ tolta la vita lanciandosi dal balcone dell’appartamento posto al nono piano di una palazzina, dove viveva con la famiglia, in viale di Valle Aurelia, nella Capitale. La polizia, coordinata dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, vuole chiarire il contesto in cui si e’ consumata la tragedia. In questo senso verra’ analizzato il cellulare della ragazzina al fine di verificare se fosse vittima di vessazioni da parte di compagni di scuola o amici. Al momento, secondo quanto si apprende, quest’ultima sarebbe solamente un’ipotesi. Indagini in corso anche per il caso di una bambina di 10 anni che nei giorni scorsi, nel quartiere romano di San Giovanni, aveva tentato di suicidarsi, ma era stata salvata dal pronto intervento del commissario capo, Maurizia Quattrone della Direzione Centrale Polizia Criminale, e di una sua collega.