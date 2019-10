Ennesima chiusura notturna del casello autostradale di San Cesareo per lavori. Lo stop ai mezzi in entrata direzione Roma è previsto per martedì 1 ottobre a partire dalle ore 22.00 fino a mercoledì 2 ottobre ore 5.00.

La chiusura riprenderà mercoledì 2 ottobre dalle ore 22.00 fino a giovedì 3 ottobre alle ore 5.00 ma stavolta interesserà l’uscita per il traffico proveniente dall’A1 Milano-Napoli.