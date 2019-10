Valmontone, ladri seriali in trasferta: 3 persone in manette

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre cittadini di origine cilena, dai 22 ai 30 anni, domiciliati nella provincia romana e tutti con precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato messo a segno all’interno dell’Outlet di Valmontone.

I malfattori, approfittando del notevole afflusso di persone, sono entrati in azione facendo razzia di abbigliamento e di calzature sportive. Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’Outlet e alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali “visitati”, i Carabinieri della Stazione di Valmontone sono riusciti a bloccarli.

I tre, non curanti dell’alt intimatogli dal personale di vigilanza hanno tentato la fuga interrotta dall’arrivo dei militari e, innanzi a loro, simulavano di non comprendere l’italiano sviando qualsiasi domanda. I Carabinieri di Valmontone hanno ricostruito il loro percorso dall’ingresso nel centro commerciale riuscendo a recuperare le chiavi della loro autovettura dove avevano occultato la merce asportata, dal valore complessivo di circa 200 euro, mediante l’utilizzo di una borsa schermata.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi.

I malfattori sono stati arrestati e trattenuti in caserma. L’indomani, all’esito del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, per il 30enne e il 28enne sono scattati gli arresti domiciliari mentre per il 22enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.