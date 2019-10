30 Mammografi e screening gratis, l’ottobre rosa della Regione Lazio

Piu’ sedi per gli screening gratuiti per il tumore della mammella, e quindi l’aspettativa di un numero sempre piu’ alto di accessi, e 5 milioni di euro per l’acquisto di 30 nuovi mammografi. Sono le iniziative della Regione Lazio per ‘Ottobre rosa’, il mese della prevenzione del tumore al seno durante cui ci saranno iniziative e percorsi di prevenzione e informazione interamente dedicati alle donne.

Gli screening gratuiti sono previsti durante tutto l’anno in tutto il territorio nazionale dai 50 anni ai 74, ma la Regione Lazio, in occasione di ‘Ottobre rosa’, ha deciso di riservare la gratuita’ del servizio di controllo a una parte di quelle donne che per motivi anagrafici resta tagliata fuori: “Abbiamo chiesto- ha spiegato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, presentando l’iniziativa- a tutte le aziende sanitarie che fanno parte della rete oncologica della mammella di mettere a disposizione delle donne comprese fra i 45 e 49 anni delle sedute di mammografie per la diagnosi precoce del tumore della mammella”.

Ma lo scopo della Regione e’ fare diventare normale questa anticipazione dei tempi: “L’uscita dal commissariamento ci permettera’ di rendere strutturale questo anticipo di eta’ perche’ la nostra volonta’ fare in modo che nello screening per il tumore della mammella entrino le donne dai 45 anni. Oggi, essendo ancora in regime di commissariamento, non ci e’ consentito farlo se non in questa modalita’ straordinaria”.

A differenza dello scorso anno, a questo ‘Ottobre rosa’ “hanno aderito tutte le strutture contattate mettendo a disposizione 39 sedi mentre il numero di sedute, e di esami, e’ aumentato. Lo scorso anno sono state 393 le sedute dedicate alle donne per ‘Ottobre rosa’, corrispondenti a 4.872 appuntamenti messi a disposizione delle donne per effettuare la mammografia di prevenzione; quest’anno le sedute dedicate sono 492 che si traducono in 5.415 possibili esami”.