Nasce il biodistretto etrusco-romano

“Apprendiamo con estrema soddisfazione la conclusione da parte della Regione Lazio dell’iter per la nascita del Bio-distretto Etrusco – Romano. Un iter complesso sul quale il nostro Comune ha lavorato alacremente e che ora giunge a compimento. Un ringraziamento, da parte mia, è doveroso al Consiglio Regionale del Lazio e alla Consigliera Michela Califano, rappresentante di riferimento del nostro territorio alla Pisana che ha seguito personalmente tutto il percorso legislativo che ha portato a questo importante obiettivo”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri.

“Il Bio-Distretto rappresenta una grande opportunità per agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni per mettere in atto buone pratiche agricole, per la gestione oculata delle risorse e per una tutela del territorio – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – un progetto importantissimo che valorizza il patrimonio agroalimentare che ricade nei territori di Cerveteri e Fiumicino, realtà con la quale abbiamo avviato a livello locale la politica del Bio-Distretto. Un importante spinta per la valorizzazione delle produzioni biologiche e per implementare e potenziare le reti della filiera biologica, in particolare per la vendita diretta. , grazie alla conclusione dell’iter anche in Regione mettiamo un importante tassello nell’ottica della tutela del nostro territorio. Anche in questa occasione, la Regione Lazio si è dimostrata attenta alle argomentazioni legate all’agricoltura, sempre al fianco del mondo imprenditoriale ed occupazionale in questo settore davvero importante per la nostra economia. Anche io, come Assessore, continuerò a lavorare in loro tutela, in quanto promotori delle eccellenze che ci rendono famosi in tutto il mondo”.