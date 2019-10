Roma Metropolitane, in programma presidio in piazza del Campidoglio

E’ in programma per questo pomeriggio alle 17 in piazza del Campidoglio un presidio indetto dai sindacati dopo i fatti di ieri alla manifestazione davanti la sede di Roma Metropolitane. “Ci aspettiamo una grossa partecipazione” hanno detto i segretari di Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola, di Cisl Roma-Rieti, Carlo Costantini, della Uil del Lazio, Alberto Civica, nel corso della conferenza stampa convocata questa mattina presso la sede della Uil del Lazio dopo fatti accaduti ieri pomeriggio presso la sede di Roma Metropolitane. “La polizia ieri pomeriggio ha sfondato. Non ho mai visto nulla del genere in vita mia. Qualcosa non ha funzionato. Hanno spinto portando dentro i manifestanti”, ha detto poi Azzola ricordando gli scontri di ieri.