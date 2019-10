Acea lancia il compostaggio diffuso per i rifiuti

“E’ molto importante lavorare per trovare proposte politiche concrete” sulla sostenibilita’. Altrimenti “corriamo il rischio di limitarci alla testimonianza. Da questo punto di vista, la tecnologica gioca un ruolo importantissimo. C’e’ bisogno di un ruolo fondamentale della tecnologia e della ricerca per fare dei passi avanti concreti”, ha detto il presidente dell’Enea, Federico Testa, intervenendo al Sustainability Day di Acea.

“In tema di sostenibilita’ tutte le istituzioni sono chiamate a concorrere a un progetto comune – ha aggiunto Francesco Vetro’, presidente del Gse -. Il punto e’ fare sistema. E’ necessario che le istituzioni, insieme alle imprese, facciano sistema per la realizzazione degli obiettivi della sostenibilita’. Il Gse svolge un ruolo fondamentale nel concorrere alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilita’. Lo fa attraverso gli strumenti tradizionali della sua azione: l’incentivazione alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica. Ma questo non basta, perche’ il Gse e’ chiamato anche a un ruolo di formazione delle coscienze. Il Gse e’ pronto a svolgere sia la sua missione istituzionale che quella della formazione di una coscienza collettiva”.

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ha sottolineato che la sostenibilita’ “ha un impatto generazionale intrinseco, una forza propulsiva naturale perche’ consente di lasciare qualcosa ai figli, ma non e’ ancora un dato acquisito”. La sostenibilita’, ha affermato, si declina anche tramite l’investimento che si e’ disposti a fare sui giovani”.