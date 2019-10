Piccolo incidente in una scuola di Zagarolo: disposta la chiusura

L’Amministrazione Comunale di Zagarolo informa che è stata emessa l’Ordinanza n°106 del 8-10-2019 per disporre la chiusura dell’edificio scolastico Colle dei Frati nei giorni 9 e 10 Ottobre per attività manutentive straordinarie di natura precauzionale.

Si è ritenuto opportuno emettere il provvedimento in seguito al distacco di un corpo lampada dal soffitto. L’evento non ha recato danni agli studenti e non risultava prevedibile a seguito delle attività periodiche di manutenzione che vengono espletate, in quanto causato dalle caratteristiche della plafoniera.

L’Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile al tema dell’edilizia scolastica, specifica che la messa in sicurezza dell’impianto e il relativo efficientamento energetico sono già previsti all’interno di un appalto attualmente in corso su Colle dei Frati di imminente consegna cantiere. Il progetto verrà espletato nella parte elettrica entro il mese di Dicembre 2019.

Al fine di anticipare i tempi e garantire in via precauzionale una maggiore sicurezza, verrà anticipata nelle prossime giornate di chiusura la lavorazione di rimozione e sostituzione di tutti i corpi lampada.