Ugl, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede di Colleferro

Agli albori della inaugurazione della rinnovata sede zonale di Colleferro, che si svolgerà domani , 9 ottobre, in Via Bruno Buozzi n.33, alle ore 11, la segreteria dell’UGL UTL Roma e Provincia si è riunita in sede. All’ordine del giorno le problematiche dell’area metropolitana, le iniziative da intraprendere ed i progetti da realizzare, ma si è voluto insistere sul rilievo dell’organizzazione sindacale sul territorio, che ogni giorno cresce e si espande. Colleferro è, da sempre, un punto di svolta strategico a livello sindacale, data la densità di aziende specie chimiche e metalmeccaniche in loco, ma anche come punto di aggregazione a livello cittadino, per far sentire la nostra costante presenza sul territorio provinciale al servizio dei concittadini. La scelta collettiva dell’intera segreteria della UTL DI Roma, di investire per il rinnovo di questa nostra storica sede, rappresenta lo spirito con cui intendiamo il sindacato: iniziativa ed inclusione sociale, attenzione al territorio, partecipazione prima di tutto.