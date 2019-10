Roma, abbattimento tangenziale Est e chiusura per lavori da stanotte: ecco come cambia la viabilità

Nelle notti dal 9 ottobre al 18 ottobre 2019 in fascia oraria 23.00/06.00 verrà chiuso lo svincolo della Tangeziale Est/A 24 in direzione S. Giovanni.

Direzione obbligatoria a destra in direzione N.C.I. per i veicoli provenienti dalla A 24.

Prestare attenzione alla segnaletica in loco.

Abbattimaneto Tangenziale Est

“Abbattiamo la Tangenziale Est! E’ iniziata la fase di demolizione vera e propria della sopraelevata davanti alla stazione Tiburtina”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Oggi (ieri ndr) – prosegue il post – mi sono recata sul cantiere, insieme all’assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo, all’assesore ai lavoro pubblici del II Municipio, Gian Paolo Giovannelli, e ho potuto constatare che il progetto sta entrando nel vivo. I lavori in realtà vanno avanti da due mesi, che sono serviti per svolgere tutte le indagini preliminari previste dalla legge. Il cantiere non è mai stato fermo, come purtroppo hanno sostenuto i soliti polemisti cercando di allarmare inutilmente i cittadini”.

“I cittadini in realtà sanno che un intervento atteso da 20 anni sta diventando realtà – scrive ancora -. Anche grazie a loro, e ai comitati di quartiere che hanno sempre sostenuto il progetto, siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato, per riqualificare un territorio e restituirlo ai suoi abitanti. Con loro ci incontreremo anche nelle prossime settimane per disegnare insieme, in modo partecipato, il nuovo assetto della zona. Il grande lavoro della nostra Amministrazione, e in particolare del Dipartimento Lavori pubblici (Simu) consentirà di abbattere un ecomostro e di riqualificare l’intera area a livello sociale e urbanistico”.