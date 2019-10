Droga, fermato 19enne a Roma: aveva hashish per 39mila dosi

Sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza che, durante un controllo, ha fermato un 19enne romano con 4 kg e mezzo di hashish. Al giovane, bloccato in viale Sacco e Vanzetti, nella periferia romana di Colli Aniene, dopo la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati, inoltre, 10 panetti di hashish e marijuana, un coltello e diverso materiale per il confezionamento di circa 39 mila dosi. Per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.