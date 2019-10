Mennuni incontra il presidente Gravina: rassicurazioni sul ritorno in Azzurro

Protesta di Fratelli d’Italia stamattina

sotto la sede della Figc, a Roma, contro la decisione della

Federazione di far scendere in campo la Nazionale nella gara di

sabato contro la Grecia allo stadio Olimpico, valevole per le

qualificazioni a Euro 2020, in divisa verde, accantonando per un

match la tradizionale maglia azzurra.

“Come consigliere di Roma Capitale ho inteso oggi

rappresentare la sorpresa e lo sconcerto di tutti i tifosi di

calcio romani e italiani al presidente della Federcalcio per la

sostituzione della tradizionale maglia azzurra della Nazionale

con una anonima maglia verde, priva per altro dello scudetto

tricolore che fu inventato proprio 100 anni fa da Gabriele

D’Annunzio durante l’impresa fiumana”, ha spiegato Lavinia

Mennuni, consigliere di Fdi in Campidoglio, dopo il blitz in via

Allegri. Dopo la protesta, ha spiegato, “sono stata ricevuta dal

presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha assicurato che la

maglia verde sara’ utilizzata solo per un paio di partite e che

la maglia azzurra sara’ quindi prontamente ripristinata. Tale

notizia non puo’ che rincuorare”.

Per Mennuni, infatti, “se fosse stata confermata, questa

sostituzione della maglia della Nazionale sarebbe risultata come

un attentato non solo alla nostra tradizione calcistica ma anche

alla nostra storia e alla nostra identita’ nazionale. Con la

maglia azzurra, con questo scudetto tricolore, l’Italia ha vinto

4 Coppe del Mondo, e’ stata motivo di orgoglio per tutti gli

italiani, in particolare modo per i nostri emigranti che

all’estero, spesso derisi e umiliati, hanno potuto, proprio

grazie alle imprese calcistiche della Nazionale, andare a testa

alta nei Paesi che li ospitavano”.

Per questo, ha concluso la consigliera romana del partito di

Giorgia Meloni, “ringraziamo il presidente Gravina che ha

compreso e accolto le ragioni che mi hanno portato oggi sotto la

Figc, e che ha dimostrato di avere grande sensibilita’ e di

essere in sintonia con tutti gli italiani, tifosi del calcio, e

innamorati della nostra Patria e della maglia azzurra. E adesso,

forza Azzurri”.