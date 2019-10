Pisana, via libera alla legge per il commercio. Ma è polemica

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con 31 voti il Testo unico del Commercio. Otto gli astenuti, nessun contrario. Favorevoli i voti dei gruppi del centrosinistra, del M5S, del capogruppo di Noi con l’Italia, e presidente della commissione Sviluppo economico, Massimiliano Maselli (dove era stata incardinata la legge), e dell’esponente del gruppo Misto, Enrico Cavallari. Si sono astenuti i consiglieri di Fdi, FI, Lega e Pasquale Ciacciarelli del gruppi Misto ma appartenente al movimento Cambiamo di Giovanni Toti.

“Siamo soddisfatti parzialmente della legge approvata in Consiglio regionale, perche’ viene fissata una scadenza ai titoli degli ambulanti, contrastando con quanto stabilito dal decreto legislativo cosiddetto Bersani del 1998 e che gia’ nel 2008 ha automaticamente rinnovato questi titoli. La Regione, col testo unico appena approvato, ha di fatto normato la scadenza dei titoli al 2020, gettando di nuovo gli ambulanti nell’incertezza. Pertanto impegneremo la legge in Corte Costituzionale relativamente a questo punto. Confidiamo in un correttivo nel collegato al bilancio”. Cosi’ all’agenzia Dire, Angelo Pavoncello, vicepresidente Ana (Associazione nazionale degli ambulanti).

“Inoltre, siccome la nuova norma ha ripristinato il principio della storicita’ e della tutela delle localizzazioni delle attivita’ storiche su aree pubbliche, invitiamo la Procura di Roma a dare seguito al nostro esposto presentato a giugno nel quale abbiamo denunciato il sindaco di Roma e gli altri responsabili per abuso di potere per mancata applicazione della norma- ha aggiunto Pavoncello- La legge deve essere uguale per tutti, a maggior ragione per un sindaco che dovrebbe farla rispettare”.