Prova a corrompere un agente per evitare una denuncia: presa

E’ successo a Roma all’interno del commissariato San Lorenzo. Una 50enne, innervositasi per i tempi di attesa, necessari alla redazione della denuncia di smarrimento del suo bancomat, ha iniziato a discutere con un agente in servizio di vigilanza al Corpo di Guardia del commissariato.

Nonostante l’agente le avesse spiegato le ragioni dell’attesa, lei non ha voluto sentire ragioni e lo ha insultato: “Lei dovrebbe cambiare mestiere perche’ la Polizia non e’ cosa sua”, “Se l’hanno rinchiuso li’ dentro non e’ un bravo poliziotto…”.

Quando la 50enne ha anche rifiutato l’esibizione di un documento, come richiestole dal poliziotto, l’agente l’ha denunciata per rifiuto di generalita’. E’ stato in quel frangente che la donna si e’ avvicinata all’agente per chiedergli quanto volesse “per cestinare quelle carte”. La signora e’ stata cosi’ indagata in stato di liberta’ per il reato di tentata corruzione e rifiuto di generalita’.