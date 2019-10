Raggi: le torri dell’EUR torneranno a vivere

“Le Torri di Ligini nel quartiere Eur torneranno a vivere. Finalmente dopo anni e anni i cittadini non vedranno piu’ quei palazzi “scheletro”, simbolo di degrado urbanistico”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando cosi’ l’avvio dei lavori alle Torri dell’Eur. “Al via i lavori che in tre anni porteranno al recupero dello skyline urbano di Roma – prosegue -.

Grazie al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, e alla sinergia con Roma Capitale sara’ rimarginata una ferita che dara’ nuova vita allo storico complesso progettato da Cesare Ligini attraverso un progetto con elevati standard energetici e ambientali. Un lavoro sviluppato in collaborazione che ha permesso di rimettere ordine in una situazione complessa e dar vita ad un progetto virtuoso”. “Questa – conclude la Raggi nel post – e’ la strada che abbiamo avviato e stiamo portando avanti: prendere il giusto tempo per mettere in ordine ogni cosa e portarla a termine nel migliore dei modi per il bene della citta’ e nell’interesse dei cittadini. Oggi possiamo raccontare un nuovo importante tassello in questa direzione”