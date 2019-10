Sabato a Roma marcia contro ogni antisemitismo e razzismo

La tradizionale marcia, promossa dalla Comunita’ di Sant’Egidio insieme alla Comunita’ Ebraica romana in ricordo della deportazione del 16 ottobre 1943, sara’ quest’anno una manifestazione di memoria e al tempo stesso di solidarieta’ dopo il gravissimo attacco ala sinagoga di Halle in Germania. A lanciare un forte appello “contro ogni forma di antisemitismo e di razzismo” saranno cittadini di ogni eta’ e credo religioso, tra cui studenti delle scuole romane e immigrati “nuovi italiani”. Sara’ l’occasione anche per “prendere le distanze da un linguaggio di odio e una propaganda che rendono piu’ dura la convivenza civile e aprono le porte ad atti di violenza”.

La marcia silenziosa per le vie del centro storico sara’ accompagnata da alcuni cartelli con i nomi dei campi di concentramento nazisti e si concludera’ presso il Tempio maggiore di Roma. L’appuntamento e’ per sabato 12 ottobre a piazza Santa Maria in Trastevere per dirigersi verso Portico d’Ottavia seguendo, a ritroso, il percorso dei deportati che dal quartiere ebraico di Roma vennero condotti fino al Collegio militare a Trastevere, prima di essere imprigionati nei treni con destinazione Auschwitz-Birkenau.

Alla fine della marcia, alla quale parteciperanno anche autorita’ civili e istituzionali, interverranno tra gli altri la presidente della Comunita’ Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il presidente della Comunita’ di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, il rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, e il presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, il vescovo Ambrogio Spreafico.