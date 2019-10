TTG EXPO: CON AEROPORTI DI ROMA E CTRIP, L’ITALIA E’ A PORTATA DI MANO PER IL TURISTA CINESE

Al TTG, Aeroporti di Roma e CTrip siglano un prestigioso accordo per ampliare la promozione e la conquista del mercato turistico cinese in Italia e migliorare l’offerta già fortemente personalizzata che il Leonardo da Vinci è in grado di proporre al turista cinese. Attraverso la porta d’accesso dell’aeroporto della Capitale, i passeggeri provenienti dal Paese del Dragone possono scoprire la facilità di viaggiare in tutta Italia, attraverso i numerosi e capillari collegamenti con le principali città che l’aeroporto mette a disposizione. La firma dell’accordo con Ctrip renderà ancora più stretto il legame tra la Cina e l’aeroporto di Fiumicino, il più importante aeroporto d’Italia, premiato dall’ACI (Airports Council International Europe) nel 2019, per il secondo anno consecutivo, come “Best Airport in Europe”.

A presiedere alla signing ceremony, che dà concretezza agli impegni siglati a marzo a Roma in occasione della visita di Stato del Presidente cinese Xi Jinping, sono: Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR e Amanda Wang, General Manager of Destination Marketing di Ctrip.

“Il TTG, la più importante Fiera del Turismo in Italia, – dichiara Fausto Palombelli – è la cornice ideale per la firma di questo importante accordo. Aeroporti di Roma, il primo aeroporto al mondo a ricevere la prestigiosa certificazione Welcome Chinese – sigla, in questo modo, l’avvio della collaborazione con uno dei maggiori player turistici e digitali in Cina e in Asia, e si conferma leader nel panorama del turismo cinese in termini di accoglienza e presenza sul mercato. Ad oggi infatti – prosegue Palombelli – l’aeroporto di Fiumicino è leader in Europa per numero di destinazioni servite e di vettori operanti tra Roma e la Grande Cina, ben 7 con 12 destinazioni cinesi direttamente collegate. Quest’anno infatti stiamo registrando un vero e proprio boom di passeggeri da e per la Greater Cina – annuncia il direttore – tanto che nei recenti mesi estivi abbiamo avuto una crescita di passeggeri del 30% rispetto ai medesimi mesi dello scorso anno e contiamo di superare entro la fine del 2019 la soglia dei 900 mila passeggeri”.

Anche in termini di customer experience dedicata al turista cinese, l’aeroporto di Fiumicino si conferma attento e all’avanguardia: ha introdotto da diverso tempo la segnaletica in lingua, i sistemi di pagamento digitali più diffusi in Cina, ovvero Alipay e WeChat Pay, oltre alla possibilità di fare acquisti con la carta di credito cinese Union Pay. Nella Tax Free Mall dell’aeroporto il luxury shopping è estremamente conveniente, grazie all’applicazione di uno sconto diretto dell’IVA del -22%. Inoltre l’esperienza di acquisto è resa ulteriormente gradevole grazie all’introduzione del servizio di Personal Shopper chinese speaking, e di tante altre attenzioni dedicate al passeggero cinese.

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino dispone di due terminal passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2018 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 48,8 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. Nel 2019 l’Airports Council International Europe ha conferito al Leonardo da Vinci il premio “Best Airport 2018”. Per il secondo anno consecutivo Fiumicino si è confermato al primo posto nella classifica dei 20 scali europei con oltre 25 milioni di passeggeri per qualità dei servizi, innovazione tecnologica, efficienza delle infrastrutture. Il premio si aggiunge al riconoscimento di Airports Council International World che, sempre nel 2019, per il secondo anno consecutivo ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio “Airport Service Quality” come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. La capacità di gestione di ADR è confermata anche dai riconoscimenti ricevuti nel corso del 2019 da Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha confermato le 4 stelle Skytrax ottenute da Fiumicino nel 2017.