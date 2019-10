Brutale omicidio a Nereto, comune in provincia di Teramo. A perdere la vita è stata Mihaela Roua, romena di 32 anni, madre di una bimba di 6 anni. Il suo corpo è stato ritrovato nel suo appartamento di viale Europa, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza. Le ferite sul cadavere alimentano l’ipotesi che si tratta di un ennesimo caso di femminicidio.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la datatrice di lavoro della donna, la quale si è insospettita in seguito all’assenza della ragazza al termine della pausa pranzo. Ripetutamente chiamata al telefono, Mihaela non rispondeva. La 32enne lavorava in una camiceria di Corropoli. Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono quindi recati presso l’abitazione della donna, trovando la sua auto parcheggiata sotto lo stabile e la porta dell’appartamento chiuso. Non erano presenti segni di infrazione.