Discarica di Roccasecca, presidio dei comitati: no al quinto bacino

È partito stamattina alle 9

davanti alla discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone,

il presidio per dire ‘No’ al suo ampliamento e alla costruzione

del quinto bacino prevista dal progetto che proprio oggi, lunedi’

14 ottobre, sara’ discusso in conferenza dei servizi alla Regione

Lazio, dopo lo stop dell’iter del novembre 2015. Un nuovo invaso

da 4,7 ettari che, se il progetto venisse avallato, potrebbe

ospitare una media di 500 tonnellate al giorno (oltre 180mila

l’anno) per 68 mesi – quasi 6 anni – allungando a 23 anni la vita

complessiva del sito.

L’iniziativa di protesta, promossa dai cittadini dei comitati

Ambiente Salute di Colfelice e Isoletta d’Arce, “nasce dall’idea

di un gruppo di madri del Comitato che abitano a ridosso della

discarica gestita dalla Mad Srl, nel Comune di Roccasecca, e del

vicino impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) di

Colfelice, gestito dalla Saf- spiega alla Dire Eleonora Maini,

presidente del Comitato di Isoletta d’Arce- ammorbate dagli odori

nauseabondi provenienti dagli impianti, che quest’estate hanno

reso l’aria irrespirabile tanto che i residenti sono stati

costretti a dormire con le finestre chiuse. Lo scopo del

presidio- precisa- e’ quello di sensibilizzare le persone, far

prendere loro coscienza di quello che potrebbe accadere con

l’apertura di un quinto bacino: un aumento notevole dei mezzi

pesanti sulle nostre strade, con conseguente innalzamento delle

Pm10. Chiediamo la chiusura della discarica entro i termini

previsti e la sua immediata bonifica”.

Sul Tmb di Colfelice, poi, “serve un maggior controllo

dell’immondizia in entrata, perche’ abbiamo paura che possano

arrivare rifiuti pericolosi- aggiunge Maini- ma anche un maggior

controllo delle emissioni odorigene”. Il Tmb, infatti, “era stato

costruito per trattare una determinata quantita’ di rifiuto, che

poi negli anni e’ cresciuta- chiarisce alla Dire Umberto Zimarri,

consigliere comunale di minoranza a San Giovanni Incarico,

candidato con Europa Verde alle europee dello scorso maggio- e

del piano di rigenerazione della Saf, di cui si parla da un anno

e mezzo, non si vede nulla di concreto”. Con l’eccessiva

quantita’ di rifiuto in entrata “l’impianto non riesce a

differenziare come dovrebbe ed e’ costretta a portare piu’ scarto

in discarica”.

Discarica che, nell’ultimo anno, e’ stata oggetto di un

braccio di ferro a colpi di ricorsi al Tar e alla presidenza del

Consiglio dei ministri, tra Comune di Roccasecca da un lato,

Regione Lazio e Roma Citta’ metropolitana dall’altro, finito con

l’autorizzazione della Pcm alla sopraelevazione del quarto

bacino, riducendola a 10 metri, e l’allungamento di 14 mesi del

limite temporale di esercizio del sito. Nel frattempo, pero’,

un’area vicina alla discarica viene posta sotto sequestro per una

misteriosa deviazione dell’adiacente fiume Melfa, tra i punti che

il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, portera’ oggi

all’attenzione della conferenza dei servizi.

“Andiamo con l’elmetto in testa in Regione- dichiara alla Dire

il primo cittadino, che appoggia il presidio dei cittadini- ci

sono innumerevoli motivi di illegittimita’ che escludono la

collocazione di questo nuovo bacino. Il Consiglio dei ministri ha

detto che la discarica poteva durare altri 14 mesi, che scadono

ad aprile, quindi questo quinto bacino e’ in contraddizione con

la decisione della Pcm. In un momento storico in cui la Capitale

e’ in grave affanno motivato dalla carenza impiantistica, siamo

‘contenti’ che un impianto nuovo, come di fatto e’ il quinto

bacino, da un milione di metri cubi – 20 volte il fabbisogno

della provincia di Frosinone – venga collocato a Roccasecca

anziche’ nella Capitale, dove serve effettivamente, con

conseguente aggravio dei costi che ricadono sulle tasche dei

cittadini romani”.

E punta il dito sull’emergenza rifiuti romana anche Paolo

Giua, presidente del Comitato di Colfelice: “Il problema e’ Roma-

dice- e’ inevitabile che con la chiusura della discarica di

Colleferro (31 dicembre 2019, ndr), dove finalmente e’ stato

raggiunto questo risultato, aumentera’ il quantitativo di rifiuti

provenienti dalla Capitale. La politica regionale su rifiuti e’

completamente scellerata, perche’ non ha tutelato gli interessi

dei cittadini di questo territorio. Per il momento- fa sapere

alla Dire- il presidio sara’ diurno e durera’ 30 giorni, ma

vorremmo andare avanti a oltranza come e’ stato per gli

inceneritori a Colleferro, dove si e’ creato un movimento per

informare le persone”.

Ma “si tratta di una situazione molto piu’ complessa- ragiona

Roberto Rosso, attivista di Retuvasa e del Coordinamento

Interprovinciale Ambiente e Salute Valle del Sacco e Bassa Valle

del Liri di cui i comitati fanno parte- perche’ la situazione

emergenziale di Roma produrra’ delle forzature. I territori della

Regione non possono continuare ad essere lo sfogatoio della

questione romana, dove le dimissioni dei vari Cda di Ama sono il

segno di una totale mancanza di progetto e determinazione.

Continuiamo ad essere in una situazione di totale arbitrio e di

perenne emergenza, sara’ necessario il sostegno di tutta la rete

associativa che fa capo al coordinamento per creare una maggiore

consapevolezza tra i cittadini”.

Posizione condivisa anche da Zimarri, che oggi sara’ in

conferenza di servizi: “C’e’ la volonta’ politica di non

risolvere i problemi dei rifiuti della Capitale e di scaricarli

sulla provincia di Frosinone e su Roccasecca- sostiene- Se prima

si parlava di emergenza, con il quinto bacino l’ampliamento

diventa strutturale e durera’ sei anni. Cosi’ si chiude qualsiasi

ragionamento sul futuro e si depotenzia un progetto di sviluppo

sostenibile su Roma”.