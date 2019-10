Due scontri a Roma sud: traffico in tilt

Luceverde segnala due incidente intorno a mezzogiorno in prossimi di Roma sud e dello svincolo sul gra. Il primo è avvenuto sulla via Anagnina in direzione fuori Roma all’altezza dello svincolo del gra. Il secondo incidente è avvenuto invece sul raccordo proprio in prossimità dello svincolo per Roma sud. Per questo motivo si segnalano incolonnamenti e rallentamenti.