Rida Ambiente, l’impegno per lo sport per dare più energia al futuro

Anche quest’anno, la Rida Ambiente di Aprilia, impianto di trattamento biologico meccanico (Tbm) tra i più grandi ed efficienti del Paese, si propone come supporto per lo sport giovanile del proprio territorio.

E lo fa attraverso la sponsorizzazione di diverse società sportive operanti nel calcio, nel basket, nel ciclismo, nel rugby e in tanti altri sport. “Un impegno – spiegano dalla dirigenza – che è insisto nel nostro modo di interpretare le responsabilità e l’impegno civile insito nel lavoro. Un modo per aiutare i ragazzi a formarsi divertendosi e soprattutto di comprendere quanto sarà importante in futuro applicarsi con impegno e correttezza per il raggiungimento dei propri risultati nella vita”. “Ovviamente – continua la nota dell’azienda – non sono le vittorie sportive a cui miriamo ma cercare di partecipare a quel processo pedagogico che solo lo sport riesce ad impartire in maniera eccellente, che ci insegna che, alla fine, sul campo, giocare pulito e secondo le regole garantisce quella credibilità di cui si ha bisogno per trovare anche l’appoggio degli altri e conseguire i propri obbiettivi. E del resto, investendo su ben 800 ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni scommettiamo su una promessa per il futuro. Per noi, che trasformiamo con sempre maggiore efficienza i rifiuti in energia è importante migliorare sempre, in tutti i campi. E ogni anno cerchiamo di fare di più. Per dare – come dice il nostro slogan – sempre ‘più energia al futuro’. E credere in questi ragazzi e in queste ragazze, ne siamo certi, è un modo perfetto per dare questo segnale”.