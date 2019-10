Salute, getti d’aria per asciugare mani diffondono più germi di carta

Lavarsi le mani è fondamentale per proteggersi da batteri e virus, ma è altrettanto importante anche asciugarle bene e nel modo giusto. La soluzione migliore è quella più tradizionale, cioè la “vecchia” carta usa e getta. Gli asciugamani elettrici a getto d’aria, infatti, diffondono più germi degli asciugamani di carta. Lo ha dimostrato una ricerca pubblicata sul Journal of Hospital Infection, che ha esaminato la diffusione batterica nei bagni di tre ospedali nel Regno Unito, in Francia e in Italia. I

risultati sono stati rilanciati dagli esperti di Dottoremaeveroche, il sito antibufale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, in vista del Global Handwashing Day. Si tratta della giornata dedicata alla consapevolezza di come il corretto lavaggio delle mani possa prevenire tante malattie trasmissibili. Secondo gli esperti, la scarsa igiene dei “getti d’aria” è valida anche per gli apparecchi che si azionano con le cellule fotoelettriche.

Quindi la maggiore diffusione dei batteri non è imputabile all’azione di toccare con la mano l’apparecchio per accenderlo ma al fatto che le persone, dopo essere andate in bagno, spesso non si lavano le mani correttamente e quando se le asciugano sotto il getto d’aria i microbi dalle mani si disperdono in aria e si depositano sulle superfici.

“L’essiccatore – si legge nell’articolo – crea un aerosol che contamina il bagno, compreso l’essiccatore stesso e potenzialmente i lavandini, il pavimento e altre superfici, a seconda del design dell’essiccatore e del luogo in cui si trova. Se poi le persone toccano quelle superfici, rischiano di essere contaminate da batteri o virus”.

Questa ricerca non e’ la prima e unica ad affrontare l’argomento, e la maggior parte delle pubblicazioni sul tema ha dimostrato che e’ preferibile utilizzare gli asciugamani di carta che vengono in seguito buttati via. In particolare, uno studio condotto presso l’Universita’ di Westminster ha scoperto che i piu’ potenti essiccatori per le mani possono diffondere un virus fino a 1,5 m in tutta la stanza. Un’altra ricerca ha confrontato la potenziale dispersione di virus con gli essiccatori a getto d’aria sia calda sia fredda e con gli asciugamani di carta. Ne e’ risultato che questi ultimi trasmettono virus circa 1.300 volte in meno rispetto agli essiccatori e che gli essiccatori ad aria fredda producono una contaminazione virale oltre 60 volte maggiore rispetto a quelli che utilizzano aria calda. La ricerca, inoltre, ha rivelato che gli apparecchi a getto d’aria fredda non solo diffondono ulteriormente i virus, ma consentono anche loro di rimanere in giro per molto piu’ tempo. I campioni d’aria raccolti attorno a ciascun dispositivo fino a 15 minuti dopo il loro utilizzo, infatti, hanno mostrato che c’erano fino a 50 particelle di virus in piu’ attorno a un essiccatore ad aria fredda piuttosto che vicino a uno ad aria calda e fino a 100 volte in piu’ che attorno agli asciugamani di carta. Tutto questo e’ spiegabile anche grazie al loro funzionamento: gli essiccatori a getto d’aria fredda rimuovono l’acqua disperdendola con forza nell’aria verso l’alto e lateralmente, mentre gli asciugamani di carta producono pochissimo movimento d’aria. E sebbene gli essiccatori ad aria calda si basino anch’essi sul flusso d’aria, la maggior parte del movimento e’ rivolta verso il basso, portando i germi verso il pavimento.