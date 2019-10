Truffa al fisco per 100 milioni, 21 indagati a Roma

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente nonche’ misure interdittive personali, emesse dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di soggetti appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita all’emissione di fatture false, al riciclaggio e all’auto-riciclaggio.

Le investigazioni hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale che ha posto in essere sistematiche evasioni fiscali per oltre 100 milioni di euro nonche’ operazioni di riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi illeciti cosi’ costituiti per oltre 55 milioni di euro.

L’organizzazione era stata gia’ stata colpita alla fine del 2017, quando furono arrestati, sempre su disposizione del gip capitolino, 4 imprenditori romani ritenuti gli ideatori del complesso sistema di frode. Le successive indagini espletate hanno consentito di individuare ulteriori soggetti, attivi all’interno della struttura criminale, cui erano assegnati compiti ben determinati, quali la costituzione di societa’ ‘cartiere’, la predisposizione di false fatture ed il riciclaggio del denaro corrisposto a fronte del pagamento dei documenti fiscali emessi.

Significativa, in tal senso, anche l’attivita’ di procacciamento dei nuovi clienti svolta da un commercialista romano, il quale, a conoscenza, per ragioni professionali, delle condizioni finanziarie dei suoi assistiti, li indirizzava abilmente a servirsi delle prestazioni dell’organizzazione. I

clienti finali, ai quali gran parte delle somme venivano poi retrocesse sotto forma di contanti, potevano cosi’ avere la disponibilita’ di denaro da utilizzare senza correre il rischio che le transazioni fossero tracciate attraverso i canali ufficiali.