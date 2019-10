Viabilità, a Roma dal primo novembre NO DIESEL EURO 3 in anello ferroviario

Dal primo novembre a Roma entrerà in vigore il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario, area che include le zone centrali e semicentrali della Capitale.

Il divieto sarà in vigore nei giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Obiettivo è prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute dei cittadini, in linea con gli impegni già assunti da Roma Capitale nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici.

Per i veicoli adibiti al trasporto merci è previsto un periodo transitorio dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020, durante cui il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali, nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30.