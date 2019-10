Campidoglio, giunta approva Print di Pietralata: al via i lavori nel 2020

Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione Print di Pietralata, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilita’ e parcheggi per un totale di 29 interventi privati che finanziano 31 opere pubbliche per circa 53,3 milioni di euro di investimenti a carico dei privati. Questi i numeri del programma urbanistico previsto nel IV Municipio che dopo 14 anni vedra’ finalmente la luce grazie all’approvazione in Giunta capitolina della delibera che a breve arrivera’ in Assemblea capitolina. “Roma riparte dalle sue periferie – afferma il sindaco di Roma Virginia Raggi -. Dal 2020 partiranno i lavori per la riqualificazione del quartiere Pietralata, nel IV Municipio”.

“Dopo 14 anni – prosegue – abbiamo sbloccato una vicenda complessa approvando in Giunta il Print di Pietralata, il programma di recupero e rigenerazione urbana che portera’ alla nascita di nuove strade e collegamenti, verde pubblico, una piazza, uffici per servizi ai cittadini, case, parcheggi, una pista ciclabile che si colleghera’ a Monte Sacro, un centro anziani, una biblioteca, un teatro, un asilo. Tutte opere che i cittadini di quella zona aspettavano da tempo”.

“Riuscire ad avviare finalmente uno dei progetti piu’ importanti e complessi per rendere concreti i processi di recupero delle aree periferiche di Roma, era tra gli impegni prioritari sin dal mio insediamento. Un progetto bloccato da anni – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori – che ha rischiato di essere ‘vanificato’ dal Piano Casa e che invece era fondamentale tenere insieme all’interno di una logica di coordinamento degli interventi perche’ rappresenta il vero significato della definizione ‘rigenerazione urbana’ ovvero riconnettere i tessuti urbani in zone che vedono finalmente realizzati servizi attraverso uno sguardo che puo’ e deve essere sempre complessivo rispetto al contesto in cui va a incardinarsi”.