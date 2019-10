Crisi della Lega di Salvini a Roma, lo rivela il Secolo d’Italia di Storace

Poche ore fa una notizia del Secolo d’Italia giornale dei Fratelli della Meloni e diretto da Francesco Storace che ha pubblicato un articolo sotto il nome di Cavaliere Nero (ovvero Storace Francesco) titolava: “Sabato a piazza San Giovanni. Ma Salvini sa che cosa sta succedendo tra i suoi a Roma e nel Lazio?”

Premesso che secondo il Cavaliere Nero la manifestazione di sabato prossimo a San Giovanni “andrà bene perché c’è una protesta popolare contro il governo Conte sempre più spontanea (sic)” aggiunge “se dipendesse dalla sua (di Salvini) famosa squadra locale…”

In verità a noi non sembrava poi così famosa al popolo la sua di Salvini squadra locale, ma Storace ci spiega che nella Lega “c’è un muro. L’ufficio stampa di Salvini è come se fosse inesistente, eppure tutti dicono che “la Garibaldi (Iva storica ufficio stampa di Salvini ndr) è brava” anche se si dovrà appurare perché magari sta a Milano con famiglia..

Ma quello che “è incredibile succede nel territorio. Una decina di giorni fa – il 7 ottobre – è partita da Terracina una lettera del segretario regionale, Francesco Zicchieri, che ha azzerato il coordinamento provinciale della Capitale. Il che, prima dell’importante raduno popolare di piazza San Giovanni, sembra un azzardo”.

Ma Zicchieri e l’ex sottosegretario, il pontino e robusto Durigon (già Ugl), non sono la stessa cosa?

Evidentemente sono d’accordo perché nella lettera che Storace pubblica su Il Secolo D’Italia arrivano dieci nuovi dirigenti, e “ogni carica preesistente la Provincia di Roma si intende decaduta”. In sostanza un commissariamento perché il nuovo coordinamento “farà direttamente riferimento al Segretario Regionale”. Cioè a Zicchieri stesso. Beh insomma si colpisce Roma, poco male se la terra di bonifica Pontina è salva, in fondo nella Capitale la Lega era solo agli inzi nonostante i segnali di un largo consenso nelle periferie.

E qui arriva l’affondo del Cavaliere Nero “a Roma sapevamo che il coordinatore fosse il potente ex segretario Claudio Durigon, anche se di Latina. Defenestrato pure lui? Durigon e Zicchieri non sono più gli inseparabili gemelli di un tempo? E Salvini, che afferma continuamente che la Lega è in grado di governare sia il Campidoglio che la Regione Lazio con i suoi uomini, sa che cosa stanno combinando?”

Insomma, il mistero incombe ma per non farsi mancare nulla Storace aggiunge: “Recentemente alla Pisana Zingaretti si è salvato per un solo voto e il gruppo leghista è stato messo sotto accusa. Avvisate il Capitano”.

Insomma i Fratelli d’Italia, sondaggi alla mano che superano in consensi l’ex Cavaliere, sembra non siano più disposti a fare la ruota di scorta della Lega, soprattutto a Roma e nel Lazio dove hanno una solida base e soprattutto dove gran parte degli aderenti alla Lega proviene proprio da quella destra che oggi marcia sotto i vessilli della Meloni, eccetto Renata Polverini che forse va con Renzi per sentirsi “viva”.

Balthazar