Quella appena iniziata sarà una settimana piuttosto dinamica sul fronte meteorologico. In queste ore un’intensa perturbazione sta colpendo duramente la Liguria con nubifragi e esondazioni di fiumi e torrenti. Il maltempo interesserà comunque anche il resto del Nord, la Toscana e il Lazio. Nei giorni successivi tuttavia la situazione faticherà a migliorare definitivamente. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che Martedì 15 sarà una giornataccia per alcune zone d’Italia. Sotto osservazione gran parte del Nord in particolare le regioni occidentali, dove fin dal mattino forti rovesci e qualche nubifragio colpiranno l’alto Piemonte, i comparti alpini e prealpini lombardi piu’ ad ovest e un po’ tutta la Liguria.

I fenomeni potranno inoltre assumere carattere temporalesco, con rischio di locali grandinate.

Mercoledì 16 il brutto tempo si allontanerà piuttosto rapidamente lasciando tuttavia dietro di sè alcuni piovaschi possibili soprattutto in mattinata sul Triveneto, sulla dorsale appenninica fino alle coste del basso Lazio e della Campania.

Giovedi’ 17 il meteo sarà più tranquillo per tutti, anche se torneranno protagoniste le nebbie al Nord e nelle vallate interne del centro. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da venerdi’ 18 si avvicinerà una nuova perturbazione, con peggioramento nel corso della giornata ad iniziare ancora dal Nord-Ovest e dai settori alpini centro-occidentali, dove potranno verificarsi gia’ alcune precipitazioni. In anteprima il team annuncia un weekend caratterizzato da una fase di maltempo che si protrarra’ poi anche nella prossima settimana.

Roma

Nel pomeriggio sono attese piogge o acquazzoni sparsi. Temporali nel corso della serata in generale esaurimento in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +25°C.

Lazio

Piogge sparse attese nelle ore pomeridiane, temporali sulla costa, fenomeni più deboli a ridosso dell’Appennino. Precipitazioni estese su tutti i settori nelle ore serali, anche a carattere temporalesco.

Perturbazione in transito al Nord con maltempo a partire già dal mattino sui settori occidentali. Acquazzoni e temporali raggiungeranno anche il Nord Est dal pomeriggio, con il tempo che inizierà a migliorare dal Piemonte in serata. Non si escludono locali nubifragi. Tempo instabile al Centro Italia, con piogge e acquazzoni soprattutto sul versante tirrenico ad iniziare dalla Toscana. Possibili temporali al pomeriggio e in serata, mentre tra Marche e Abruzzo il tempo rimarrà più asciutto con nubi sparse e schiarite.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Possibili temporali solo in Sardegna nelle ore diurne e poi locali acquazzoni in serata sulla Campania e sulla Sicilia.

Temperature stabili o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Il meteo domani

Roma

Tempo asciutto nel corso delle ore diurne con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane. Ampi spazi di sereno anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +23°C.

Lazio

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno sereni sulla costa e sulle aree interne.

—

Tempo in miglioramento al nord Italia con cieli poco nuvolosi fin dal mattino e tempo stabile eccetto sul Friuli Venezia Giulia con le ultime precipitazioni. Bel tempo al pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, stessa cosa in serata e nottata.

Giornata all’insegna del bel tempo anche al Centro Italia. Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al mattino, sereni o poco nuvolosi al pomeriggio e in serata.

Qualche disturbo ancora presente invece sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, bel tempo in Sardegna. Al mattino piogge sparse tra Campania, Calabria e Sicilia, stabile altrove. Al pomeriggio situazione invariata mentre in serata i fenomeni andranno esaurendosi ovunque.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it