Botta e risposta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini a Porta a Porta. Dalla registrazione passata alle agenzie Matteo il Captano affonda “Renzi in maniera geniale, si è inventato un governo sotto il fungo per evitare queste elezioni. Ma io sono contento di essere qui stasera perché ho un’idea di Italia diversa da quella della sinistra”.

Renzi replica: “Il colpo di sole da Papeete che ha preso il collega Salvini è evidente. E lo fa rosicare ancora adesso” perché aprendo una presunta crisi di governo avrebbe “fatto una cosa che non ha né capo né coda”. Poi il Matteo di Rigano aggiunge: “Non giudico le ferie delle persone. Ma avrei preferito che fosse andato in missione ai vertici europei. Le riunioni europee sono importanti: lei ha fatto sette vertici, partecipando solo a uno su sette. Ha votato al Senato l1,3% delle volte. Stare in spiaggia con il figlio è legittimo ma se fai il ministro non vai nelle sagre di Paese. Dovrebbe andare al G7, non alla proloco”.

Poi ironizza in riferimento alla carriera politica del Matteo da Baggio, “è 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è la politica degli spot”. Immediata la risposta di Salvini senza rosario, almeno per questa volta: “Io adoro l’Italia delle proloco, dei comuni, delle sagre: ma se io ho il 33% e lui il 3% vuol dire che qualcosa ho fatto e gli italiani non sono scemi. Epoca Renzi 500mila sbarchi, epoca Salvini 28mila. Io ho la cravatta delle Fiamme Oro perché domani vado a funerali dei due agenti”.

Ma il fondatore di Italia Viva (quanto ancora tutto da verificare) torna sulla formazione del governo: “Ero imbarazzato quando ho dovuto dare la fiducia al governo…”, ammette.

Ma Salvini coglie la palla al balzo: “Perché non potevano andare a votare come fanno tutti i paesi normali del mondo?”. I due leader hanno iniziato con uno stentato ‘lei’, sono passati in breve al ‘tu’. Quindi di nuovo al ‘lei’, insomma si decidano o sono colleghi o nemici giurati.

L’impressione è che più che uno scontro di titani sia sia assistito ad un armagheddon di nani, l’uno con l’occhio alla prossima Leopolda e l’atro alla manifestazione di San Giovanni del 19. Propaganda giusto per fare spettacolo a scapito della politica quella seria (se mai ancora esiste) e di spettacolo l’immarcescibile Vespa se ne intende e ci campa. Attendiamo la share degli ascolti ma siamo ottimisti per la Rai.

Balthazar