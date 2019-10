Roma: domani in Aula delibera su liquidazione Roma Metropolitane

E’ stata anticipata a domani alle ore 17 la discussione in Assemblea capitolina della delibera di giunta che prevede la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, azienda partecipata del Campidoglio che si occupa di progettazione di linee metro e versa in cattive condizioni finanziarie. A deciderlo e’ stata la conferenza dei capigruppo questa mattina. Contrarie le opposizioni, con il Pd che parla di “maggioranza che calpesta i diritti” chiedendo di “analizzare una questione tanto delicata in tempi ristretti”. La delibera prevede anche che il Campidoglio tuteli i livelli occupazionali dell’azienda tramite il ricollocamento del personale in altre aziende partecipate del Comune.