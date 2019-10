Roma Metropolitane, domani presidio sotto l’azienda

“#RomaNonSiLiquida domani dalle 17 saremo nuovamente sotto la sede di Roma Metropolitane in presidio in concomitanza dell’assemblea dei soci convocata per ratificare la liquidazione della Societa’ voluta da Virginia Raggi”. Cosi’ su facebook Natale Di Cola, componente della segreteria generale della Cgil di Roma e Lazio.

“Il consiglio comunale convocato per domani- ha aggiunto- in sessione straordinaria per ratificare la liquidazione della societa’ puo’ ancora evitare questo disastro per i lavoratori e per i cittadini”.